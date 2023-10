L’AQUILA, TORNA IL FESTIVAL NAZIONALE DELLA FILOSOFIA ATTIVA DELL’ASSOCIAZIONE NUOVA ACROPOLI

L’AQUILA – Torna anche quest’anno il “Festival nazionale della filosofia attiva”, giunto alla sua 5° edizione, e L’Aquila è tra le 14 città italiane in cui l’associazione “Nuova acropoli” propone, attraverso giochi e laboratori aperti a tutti, di scoprire la filosofia nella sua veste pratica ed utile, capace di ispirare la vita quotidiana grazie agli insegnamenti dei grandi pensatori del passato.

Il festival si svolgerà in centro storico, presso largo Tunisia, lungo corso Vittorio Emanuele, venerdì 13 e sabato 14 ottobre, dalle 17 alle 23.

Per partecipare – come specificato in una nota – non è necessario conoscere la filosofia, non è previsto un limite di età perché non si è mai troppo grandi per divertirsi e per trovare piccoli strumenti di lavoro per migliorare sé stessi e fare qualcosa di utile per il mondo.

“Nuova Acropoli invita gli aquilani a scoprire come la filosofia attiva possa davvero fornire attrezzi utili per una quotidianità più saggia! Provare per credere!”, conclude la nota.