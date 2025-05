L’AQUILA: TORNA IN AZIONE BANDA DEI CANTIERI, SPARITI MATERIALI PER 10MILA EURO

L’AQUILA – Torna a colpire la banda dei cantieri edili della ricostruzione post-terremoto all’Aquila.

Questa volta ad essere presa di mira la zona tra via degli Albanesi e via chiassetto Arischia, nei pressi della torre campanaria della chiesa di San Pietro a Coppito, in pieno centro storico,

Un furto di materiali – bilancio provvisorio 10mila euro, riporta Il Centro – ai danni della ditta che sta operando su un aggregato commissariato, che ha fatto tornare l’allarme non soltanto tra gli operatori del settore edile, ma anche tra i residenti del centro storico per il tema sicurezza.

Per questo motivo i residenti chiedono il ripristino dei punti luce mancanti, al fine di scoraggiare ulteriori episodi di piccola e grande criminalità.

I furti nei cantieri si stanno ripetendo in maniera seriale in città come nel suo circondario. Il mese scorso una ditta impegnata nei lavori di ristrutturazione di un edificio in via Generale Francesco Rossi, nella zona della Villa comunale, ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per la constatazione del furto di due caldaie e altro materiale da impiegare per la realizzazione degli impianti elettrici. Soltanto qualche settimana prima, i ladri avevano colpito nei cantieri della ricostruzione della frazione di Onna. In quel caso erano sparite attrezzature per migliaia di euro.