L’AQUILA, TORNA LA “BEFANA TRICOLORE”: IL PROGRAMMA DELLA 24ESIMA EDIZIONE

L’AQUILA – La Befana tricolore, iniziativa che si svolge all’Aquila giunta alla sua 24esima edizione, nonostante le tante difficoltà legate al Covid-19, vuole rinnovare anche quest’anno il rapporto che ormai lega da tempo la politica al volontariato e all’impegno nel sociale.

“In un momento così difficile per molte famiglie – spiega Luca Rocci, comitato Befana Tricolore – ci teniamo a dare il nostro contributo. Donare un sorriso a un bambino, con un giocattolo o un capo di vestiario, è il nostro modo di essere vicini a quanti vivono una situazione di disagio economico e hanno quindi bisogno di aiuto. Per sostenere l’iniziativa ci si può recare dal 4 al 5 gennaio presso la Galleria Commerciale in Via Roma (sopra Carrefour). Vi aspettiamo!”.

Sarà possibile donare giocattoli, generi alimentari a lunga conservazione, vestiario nuovo e seminuovo (in quest’ultimo caso sterilizzato e confezionato).