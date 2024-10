L’AQUILA: TORNA LA FESTA DEL CIOCCOLATO ARTIGIANALE

L’AQUILA – La Festa del Cioccolato Artigianale, patrocinata dal Comune dell’Aquila, torna come ogni anno sul centralissimo Corso Vittorio Emanuele II del capoluogo abruzzese.

Per gli amanti del vero cioccolato, da venerdì 25 fino a domenica 27 ottobre, dalle 10 fino a notte, sarà un’occasione imperdibile per assaporare le migliori prelibatezze al cioccolato.

Dalla raffinata pralineria agli spezzati, dal gianduiotto con tutte le specialità piemontesi, al cioccolato con la frutta secca, allo speziato, al cremino.

Ed è proprio racchiuso nella qualità del cioccolato il segreto del successo di questa iniziativa itinerante: un prodotto artigianale senza additivi e conservanti, preparato in quantità limitate e difficile da trovare in commercio. Un cioccolato per veri intenditori, dunque, che nulla ha a che vedere con quello commerciale. Un prodotto che va consumato fresco per godere appieno del suo aroma unico. Assaggiare il cioccolato artigianale è un’esperienza sensoriale imperdibile per la quale l’espressione “si scioglie in bocca” è la più azzeccata.

La Festa del Cioccolato Artigianale sarà un vero e proprio villaggio dolce: nei tre giorni di manifestazione esperti Maestri Cioccolatieri terranno dimostrazioni e laboratori per mostrare al pubblico le tecniche di lavorazione del cioccolato e per condividere segreti e curiosità su questo affascinante mondo.

Sarà un’opportunità unica per scoprire l’arte di creare cioccolato artigianale di alta qualità che permetterà ai visitatori di vivere una esperienza “cioccolatosa” unica.

Per i più piccoli sono previste divertenti attività di intrattenimento, tra cui mascotte, truccabimbi, palloncini e disegni.

I laboratori didattici saranno indirizzati esclusivamente agli alunni delle Scuole Primarie e Secondarie di Primo grado con l’obiettivo di far conoscere questo prezioso alimento e di diffondere, specialmente alle nuove generazioni, la vera cultura del consumo consapevole e responsabile degli alimenti genuini.

Per iscrivere le proprie Classi ai laboratori, gli insegnanti dovranno prenotarsi sul sito: www.festedelcioccolato.it/prenotazione-laboratori

Informazioni costantemente aggiornate sulla pagina Facebook a questo link.