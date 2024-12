L’AQUILA: TORNA NEL FINE SETTIMANA “LA FIERA DEL DISCO” AL CENTRO COMMERCIALE L’AQUILONE

L’AQUILA – Sabato 14 e domenica 15 dicembre 2024, nel Centro Commerciale L’Aquilone, in Via Giuseppe Saragat. località Pile L’Aquila, i collezionisti e tutti coloro che amano la buona musica potranno godersi due giornate gratuite, ricche di musica, per un viaggio attraverso la magia del vinile a 33, 45 giri, dei MIX e dei CD.

Alla Fiera del Disco ci saranno tanti espositori in esclusiva e selezionati attentamente, per una full immersion tra i vinili a 33, 45 giri, i MIX da discoteca e i CD di tutti i generi musicali compresa: musica metal, punk, psichedelica, folk, funky, rock, soul, disco dance, progressive, hip-hop, jazz, classica sinfonica, cantautorato italiano e molti altri. Durante le giornate della fiera del disco sarà possibile acquistare e vendere dischi, anche quelli rari e preziosi, avvalendosi del supporto e della professionalità degli espositori. Il divertimento e la qualità sono assicurati!

“Incontrerete tanti altri che come Voi”, si legge in una nota, “hanno un’incontenibile passione per la musica e per il vinile, e diventerete parte di una Community con cui condividere incontri e contenuti! Sabato pomeriggio il DJ Paul Jockey animerà l’evento con “Voglia 90″ che celebra le hit intramontabili degli anni ’90 e ’80. Una selezione musicale pensata per far rivivere le emozioni di due decenni iconici, con una playlist che spazia tra Pop e Dance anni ’80, Eurodance e House, Hip Hop e R&B La 4° Fiera del Disco sarà aperta dalle ore 09:00 alle ore 21:00. Ingresso Gratuito. Non è necessaria la prenotazione. Ampio parcheggio disponibile”.

“Il Centro Commerciale L’Aquilone nasce all’Aquila nel 2006 e diventa da subito un punto di riferimento commerciale, sociale e culturale. L’ambiente gradevole ed accogliente, la presenza di un’offerta merceologica completa con ancore attrattive e servizi qualificati lo rende una struttura leader del territorio. L’area riservata alle attività commerciali è affiancata da altre aree o sezioni modellate per ospitare funzioni come uffici direzionali, studi e laboratori medici, banca, farmacia e altro. Molteplici i benefici e i punti di forza dell’Aquilone; ottima la facilità di accesso e di parcheggio. Le frequenti attività, quasi quotidiane, di animazione nel corso dell’anno, le sinergie per attività di tipo socio-culturale e sportivo e le attività di marketing, hanno accresciuto notevolmente il radicamento della struttura anche come centro di aggregazione e socializzazione con un’attenzione particolare alla cultura. Ernyaldisko nasce nel 2005 a Genova, e diventa in breve tempo punto di riferimento imprescindibile per gli appassionati di musica, a Genova e non. Si tratta di un vero e proprio progetto culturale che nasce con il Records Shop in Via Galata a Genova, e ai numerosi temporary shops sparsi per l’Italia, e allo shopping online”.

“Da un decennio ormai è attivo anche il Progetto delle Fiere del Disco, un progetto culturale che abbraccia tutta l’Italia, da Nord a Sud. Music Day Roma dal 2012 organizza la Fiera del Disco di Roma, Faenza in concomitanza con il MEI e Ferrara, Gabicce, Castiglione del Lago, L’Aquila e Roma all’interno dei Festival estivi. Dal connubio di queste due grandi e consolidate realtà del panorama dell’organizzazione delle “fiere del disco” nasce una proficua collaborazione che vede l’organizzazione delle Fiere del Disco di Vicenza, Milano, Napoli, Perugia, L’Aquila, Rieti, Terni, Caserta, Frosinone e Manfredonia”.