L’AQUILA: TORNA LA FIERA DELL’EPIFANIA, 253 AMBULANTI, BANCHI ANCHE A PIAZZA DUOMO

L’AQUILA – Torna all’Aquila, il 5 gennaio prossimo, la tradizionale Fiera dell’Epifania.

L’evento, giunto alla 75esima edizione e organizzato dalla Fiva – Confcommercio in collaborazione con il Comune dell’Aquila, vedrà la partecipazione di 253 ambulanti provenienti da tutta Italia, in particolare Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Marche, Lazio, Campania, Puglia e Abruzzo.

I dettagli organizzativi e di sicurezza della manifestazione, che richiama ogni anno circa 15mila visitatori, in gran parte turisti, sono stati messi a punto questa mattina, nel corso di una riunione in Prefettura, convocata dal prefetto dell’Aquila, Giancarlo Di Vincenzo.

La novità di quest’anno riguarda il ritorno dei banchi di vendita in piazza Duomo. Questo il percorso con le strade interessate dal posizionamento delle bancarelle: piazza Duomo, il tratto di corso tra la piazza e i Quattro Cantoni (dove fino al 6 gennaio è presente il mercatino Natalizio), San Bernardino, via Panfilo Tedeschi, via Signorini Corsi, via Zara, viale Castello, via Malta, Fontana Luminosa, viale Gran Sasso, via Tagliacozzo.

“E’ la prima fiera in Italia, che apre la stagione fieristica annuale, e una delle più importanti a livello nazionale”, dichiara Alberto Capretti, presidente regionale Fiva- Confcommercio e presidente vicario Confcommercio Abruzzo, “un appuntamento storico per l’Abruzzo che richiama ambulanti da tutto il territorio nazionale e che si conferma come un’importante vetrina per il territorio”. In vendita prodotti tipici regionali, novità nel campo dei casalinghi e della cura della casa, abbigliamento e calzature: dai dolci tipici come gli struffoli e i cannoli siciliani, al pane, alle olive ascolane e alla piadina romagnola, dalle ceramiche teramane ai battitori veneti e piemontesi, che propongono novità per la casa, fino alle stoffe tessute a mano e al pronto moda.

“Le aspettative, anche per questa edizione, sono alte”, sottolinea Capretti, “la fiera dell’Epifania, oltre a fungere da catalizzatore turistico, porta un notevole riscontro di presenze con un giro d’affari importante, a beneficio anche delle attività commerciali del centro storico. Abbiamo lavorato in sinergia con il vice sindaco dell’Aquila Raffaele Daniele e l’assessore alla mobilità, Laura Cucchiarella, la Prefettura e le forze dell’ordine per organizzare al meglio l’evento, puntando su controlli e sicurezza”.

L’area della fiera sarà presidiata da 45 steward, 5 ambulanze e mezzi Aeb per la sicurezza. Verranno, inoltre, posizionati bagni chimici a servizio dei turisti.

Il Comando di Polizia Municipale ha emesso due distinte ordinanze, con cui sono stati disposti una serie di limitazioni al traffico, divieti e modifiche alla circolazione stradale per consentire lo svolgimento delle iniziative.

MODIFICHE ALLA VIABILITÀ

Area mercato Epifania

Istituito il divieto di sosta ambo i lati, con rimozione forzata degli ingombri, dalle ore 20:00 del 4 gennaio alle ore 22:00 del 5 gennaio nelle seguenti strade e piazze: viale Gran Sasso, viale Tagliacozzo, via Castello, via Malta, piazza Battaglione Alpini, via Pescara (tratto via Castello/via Strinella), via S. Bernardino, largo Pischedda, via P. Tedeschi, via L. Signorini Corsi, via Vittorio Veneto (tratto di 10 metri a partire dall’intersezione con via Zara con direzione Piazza del Teatro; tratto compreso tra via Zara e le mura urbiche), via Maiella.

Prevista la chiusura al transito veicolare dalle 22:00 del giorno 4 gennaio alle ore 22 del 5 gennaio delle seguenti strade e piazze: viale Gran Sasso, viale Tagliacozzo, via Castello, via Malta, piazza Battaglione Alpini, via Pescara (tratto via Castello/via Strinella) fatta eccezione per i residenti, i quali potranno entrare ed uscire da via Strinella, piazza San Bernardino, largo Pischedda, via P. Tedeschi, via L. Signorini Corsi, via Vittorio Veneto, via Zara, via Maiella.

Viabilità mezzi soccorso

Prevista la chiusura al transito veicolare, eccetto residenti, dalle ore 6:00 alle ore 22:00 del giorno 5 gennaio delle seguenti strade e piazze: via Fontesecco, via Sallustio, via Scardassieri, via Cavour (tratto compreso tra via Sallustio e Piazza Palazzo), via Bafile, piazza dei Gesuiti, via Camponeschi, via Garibaldi, via Cascina, corso Principe Umberto, via Fortebraccio, via Atri (altezza intersezione con via Teramo, eccetto residenti). Istituito, inoltre, il divieto di sosta ambo i lati, con rimozione forzata degli ingombri, dalle ore 6:00 alle ore 22:00 del 5 gennaio in via Atri (tratto compreso tra l’intersezione con via Teramo e Porta Leoni) e via Fortebraccio (lato destro nel tratto compreso tra Porta Bazzano e via Arco Ricci; lato destro nel tratto compreso tra via San Bernardino e via Arco Ricci nel senso di marcia avente come direzione quest’ultima).

Aree adiacenti il mercato

Istituito in via Fortebraccio il senso in unico di marcia con direzione via Strinella dalle ore 6:00 alle ore 22:00 del 5 gennaio.

Istituito in via Santa Giusta il divieto di transito, eccetto residenti, dalle ore 6:00 alle ore 22:00 del 5 gennaio.

Istituito in Porta Leoni il senso unico di marcia alternato regolato da movieri dalle ore 6:00 alle ore 22: del 5 gennaio.

Istituito il divieto di transito, eccetto residenti, in via Atri, tratto compreso tra l’intersezione con via Teramo e Porta Leoni, e dell’obbligo a sinistra all’altezza della suddetta intersezione per i veicoli che percorrono via Atri con provenienza via Strinella dalle ore 6:00 alle ore 22:00 del 5 gennaio.

Istituiti, dalle ore 6:00 alle ore 22:00, del 5 gennaio in viale De Gasperi il divieto di sosta con rimozione forzata degli ingombri sugli stalli di sosta posti tra le due corsie di marcia, altezza isola ecologica; area di sosta riservata a veicoli a servizio di persone con disabilità sulla corsia avente come senso di marcia via Volta nei tratti compresi tra l’intersezione con via Persichetti e l’isola ecologica e tra quest’ultima e la fermata bus.

Ai residenti che devono recarsi:

nell’area del centro storico comprendente v.le Duca degli Abruzzi, v.le Nizza e viale Giovanni XXIII l’accesso sarà possibile tramite viale Ovidio mentre l’uscita attraverso il percorso costituito da via San Giovanni Bosco, via Arco di Pizzoli, strada senza denominazione civica compresa tra via Arco di Pizzoli e via Roma e via Roma, tratto compreso tra le intersezioni con via dei Marsi e viale della Croce Rossa;nel quartiere di Santa Maria di Farfa, l’accesso e l’uscita sarà possibile, compatibilmente con lo svolgimento del mercato in programma e la presenza di pedoni sulla sede stradale, tramite il varco posto in via Atri, percorrendo Porta Leoni.

Per consentire lo svolgimento del mercato in Piazza Duomo dalle 6:00 alle 22:00 del 5 gennaio è stata disposta la chiusura al transito delle seguenti strade e piazze: via Arcivescovado, via Bone Novelle, via Campo di Fossa, via S. Francesco di Paola, piazza della Repubblica, piazza San Marco.

Istituito, inoltre, dalle ore 6:00 alle ore 22:00 del 5 gennaio il divieto di sosta con rimozione forzata degli ingombri in via Indipendenza, piazza San Marco, via Sant’Agostino, via Arcivescovado, via Bone Novelle.

Per garantire il regolare svolgimento della Fiera la Polizia Municipale sarà in campo con 48 agenti, suddivisi nelle diverse turnazioni a partire dalle 20 del 4 gennaio e fino al termine e della manifestazione.

PERSONALE COINVOLTO E SERVIZIO PULIZIA

Saranno impiegati 18 operai del settore Opere pubbliche, di cui 11 presso i varchi predisposti per le chiusure al traffico, e 7, dalle ore 6 alle ore 21, presso il terminal bus Lorenzo Natali. Al termine della Fiera Asm impiegherà complessivamente 44 unità di personale e 14 mezzi, di cui 3 spazzatrici, per ripulire le strade e le aree interessate dall’iniziativa.

TERMINAL “LORENZO NATALI”

Il parcheggio interrato del Terminal di Collemaggio, con una capienza di 640 posti auto, è fruibile gratuitamente tutti i giorni h24. In occasione della feria dell’Epifania del 5 gennaio viene potenziato il servizio per la gestione dei flussi e degli accessi, con presenza continuativa di personale comunale dalle 6:00 alle 21:00. Previsto, inoltre, un servizio di vigilanza con piantonamento armato dedicato dalle 7:00 alle 21:00 con affiancamento di ulteriore personale Street Tutor dalle 12:00 alle 15:00 e dalle 17:00 alle 20:00.

SERVIZIO NAVETTA CENTRO STORICO

Dal terminal L. Natali è possibile raggiungere l’area della fiera utilizzando il servizio navetta per il centro storico, che in occasione della manifestazione sarà gratuito, attivo dalle ore 9:10 alle 19:50 (ultima partenza dal Terminal) con una corsa ogni 20 minuti, secondo il seguente itinerario: Terminal – viale Caldora – viale Collemaggio – viale Crispi – (Villa Comunale) – viale Crispi – viale Collemaggio – viale Caldora – Terminal – via Strinella – via Pescara – viale Panella (rotatoria viale Gran Sasso d’Italia) – via Strinella – Terminal. Fermate consigliate su Viale Crispi (Villa Comunale) e su Viale Panella (Questura).

SERVIZIO DI LINEA ZONA OVEST

Per chi, proveniente dalla zona ovest, volesse usufruire del parcheggio di piazza D’Armi, si consiglia l’utilizzo della linea AMA M2UF per raggiungere l’area della fiera (fermata Questura su Viale Panella) e il Terminal. Fermata consigliata di imbarco su S.S.80 (nei pressi hotel My Suite).

Il servizio, a tariffazione ordinaria, è attivo dalle 8:40 alle 21:30. Dettaglio degli orari e itinerari disponibile sul sito di AMA S.p.A. www.ama.laquila.it

SERVIZIO NAVETTA ZONA OVEST

L’utenza proveniente dalla zona ovest, potrà usufruire del parcheggio di Piazza D’Armi che sarà collegata all’area della fiera da un servizio navetta dedicato, gratuito, attivo dalle 11:30 alle 18:30 (ultima partenza da Viale Panella) con una corsa ogni 30 minuti; fermata di imbarco su S.S.17 (My Suite) e discesa su Viale Panella, fermata Questura.

Ulteriori informazioni sul sito di AMA S.p.A. www.ama.laquila.i