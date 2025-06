L’AQUILA: TORNA LA RASSEGNA “I VENERDI’ IN CENTRO”, ECCO GLI APPUNTAMENTI DEL 20 GIUGNO

L’AQUILA – Venerdì 20 giugno nuovo appuntamento all’Aquila con “I Venerdì in Centro”, con varie attività dedicate nel pomeriggio a famiglie e bambini, e con musica live durante la serata nel cuore della città.

Il programma: Dalle ore 17.00 alle ore 20.00 * Giochi di una volta (Ludobus) – Piazza Duomo * Lezioni di Scherma-Gioco Scherma (Club Scherma L’Aquila 99 ASD) – Piazza Duomo * Ludoteca creativa – Immagina, gioca, libera: laboratorio ludico interattivo con giochi da tavolo e di gruppo per bambini e famiglie (Associazione Playadice APS) – Piazza Duomo * Colori in gioco (Piripù) – Piazza Duomo * Laboratorio di piccolo circo (Barbara Saturni, Associazione Il Bosco del Fauno) – Quatto Cantoni Mascotte itineranti, musica e balli (MaDé Kids) Dalle ore 21.00 alle ore 23.00 * Icarus Live L’Evento (con gli allievi dei corsi di canto dei maestri Marco Rotilio, Diego Colaiuda, Marta Pietrosanti, Alessandra Tacconi e Valeria Tiganik) – Piazza San Biagio * HzO – Piazza IX Martiri * Crazy Stompin’ Club – Marching Band – Corso Vittorio Emanuele II e Piazza Duomo (itinerante) Con le iniziative di venerdì 20 giugno si chiude l’edizione 2025 della manifestazione “I Venerdì in centro”.