L’AQUILA: TORNA LA RASSEGNA “MARZO IN ROSA”. ECCO IL PROGRAMMA COMPLETO

L’AQUILA – Presentato questa mattina il cartellone degli eventi “Marzo in Rosa”, promosso dall’amministrazione comunale dell’Aquila. La rassegna prevede nove appuntamenti dedicati alle donne, tra eventi istituzionali, convegni, dibattiti, spettacoli teatrali e musicali ed incontri dedicati alle donne.

Alla conferenza stampa a Palazzo Margherita hanno preso parte le assessori alle Pari opportunità Ersilia Lancia e alle Politiche sociali Manuela Tursini, ma anche le consigliere comunali Maura Castellani e Gloria Nardecchia, oltre a rappresentanti delle associazioni e degli enti che hanno contribuito alla formulazione del palinsesto di iniziative.

“La terza edizione del Marzo in Rosa offre una riflessione sulla condizione femminile senza alcuna pretesa di esaustività, ma credo che la città abbia bisogno dello sguardo delle donne, che è sempre uno sguardo più forte più completo e inclusivo”, scrive Lancia in una nota. “Anche quest’anno si rinnovano le iniziative dedicate alle donne, che rappresentano per la nostra comunità un importante momento di confronto e di riflessione su delicate tematiche riguardanti il mondo femminile. Questa terza edizione, oltre a vedere il coinvolgimento degli istituti scolastici cittadini, si arricchisce di una collaborazione istituzionale, attraverso la firma del protocollo d’intesa tra Comune, Questura e Associazione Salvamamme e Salvababebè per la prevenzione ed il contrasto al fenomeno della violenza di genere”.

“Marzo in Rosa è un’occasione per celebrare in questo mese le conquiste delle donne, riflettere sulle sfide che ancora affrontano e agire per promuovere l’uguaglianza di genere”, aggiunge Tursini.

IL PROGRAMMA COMPLETO:

Venerdì 7 marzo 2025 – Auditorium del Parco – ore 18.00

“JU MUNNU È PINU DE FEMMENE” – Spettacolo di Cabaret Aquilano con la Compagnia Teatrale “Il Gruppo dell’Aquila”, evento benefico a cura del Club Inner Wheel dell’Aquila

Domenica 9 marzo 2025 – Palazzetto dei Nobili – ore 11.00

“LA DONNA È ARTE”

Dibattito sull’iconografia passata e moderna della figura femminile con l’intervento di

Ersilia Lancia – Assessore alle Pari Opportunità del Comune di L’Aquila

Enrico Perilli – Presidente Ordine Psicologi e Psicologhe Regione Abruzzo

Manuela Grassi – Psicologa e Psicoterapeuta EMDR

Assunta Pinelli – Imprenditrice

Michea Santoro – Giornalista ed Artista

Carmen Zonfa – Presidente Ordine Periti dell’Aquila

Fiorella Bafile – Imprenditrice

Domenica 9 marzo 2025 – Oratorio San Rocco di Pianola – ore 18.00

“LADIES MOVIE DREAMS” – Spettacolo musicale a cura dell’Associazione Teatro Opera Project CTS

Giovedì 13 marzo 2025 – Palazzetto dei Nobili – ore 10.30

“DONNE E STUDI STEM: A CHE PUNTO SIAMO”

Saluti istituzionali:

Ersilia Lancia – Assessore alle Pari Opportunità del Comune di L’Aquila

Massimiliano Nardocci – Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale

Intervengono:

Marta Schifone – Senatrice – Prima firmataria della Legge 187/2023 istitutiva della Settimana Nazionale delle STEM

Maria Chiara Marola – Dirigente Scolastico I.I.S. “Amedeo d’Aosta”

Carmen Zonfa – Presidente Ordine Periti dell’Aquila

Silvia Nanni – Presidente CUG Ateneo dell’Aquila

Sara Liberatore – Presidente Ordine degli Architetti

Antinisca Di Marco – Professoressa Associata in Informatica e Coordinatrice del Progetto “PINKAMP – Le ragazze contano!”

Tiziana del Beato – Consigliere Comunale e Tec. Ric. CNR dell’Aquila

Venerdì 14 marzo 2025 – Libreria Colacchi – ore 17.30

“L’ETERNO FEMMININO. LA DONNA IERI, OGGI E DOMANI”

Convegno sulla violenza di genere, a cura del Rotary Club L’Aquila Gran Sasso d’Italia

Intervengono:

Ersilia Lancia – Assessore alle Pari Opportunità del Comune di L’Aquila

Carla Lettere – Presidente Rotary Club L’Aquila Gran Sasso d’Italia

Annamaria Coletti Strangi – Docente di Latino Università degli Studi dell’Aquila

Simonetta De Felicis – Storica dell’Arte

Moderatrice: Roberta Gargano

Lunedì 17 marzo 2025 – I.I.S. “Andrea Bafile” – ore 10.00

“IL DELITTO DI SAMAN ABBAS – IL CORAGGIO DI ESSERE LIBERE”

Incontro dibattito con:

Giammarco Menga – Giornalista e Scrittore

Martedì 18 marzo 2025 – Palazzo Margherita – ore 10.30

FIRMA PROTOCOLLO D’INTESA PER IL SOSTEGNO E LA PROMOZIONE DI AZIONI CONDIVISE E FINALLIZZATE ALLA PREVENZIONE E AL CONTRASTO DEL FENOMENO DELLA VIOLENZA DI GENERE

Questura dell’Aquila, Comune dell’Aquila, Associazione Salvabebè Salvamamme

Mercoledì 19 marzo 2025 – Palazzetto dei Nobili – ore 17.00

“SPIRITUALITÀ E CULTURA EDUCATIVA NELL’OTTOCENTO AQUILANO – MARIA FERRARI E BARBARA MICARELLI

Saluti istituzionali:

Ersilia Lancia – Assessore alle Pari Opportunità del Comune di L’Aquila

Nicoletta Proietti – Presidente Rotary Club L’Aquila

Interviene:

Fabrizio Marinelli – Professore Università degli Studi dell’Aquila

Venerdì 28 marzo 2025 – Libreria Maccarone Libri – ore 17.30

“ALDA MERINI…BEATRICE DELLE OMBRE”

a cura di Maccaroni Libri – Mondadori Bookstore

Intervengono:

Ersilia Lancia – Assessore alle Pari Opportunità del Comune di L’Aquila

Loretta Bonifaci Di Marzio – Professoressa

Roberta De Zuani – Professoressa

Andrea Fusco – Giornalista