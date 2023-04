L’AQUILA: TORNA LA RIVISTA “LA PERDONANZA”, SPIRITUALITA’ E CULTURA NEL SEGNO DI CELESTINO V

L’AQUILA – Storia, spiritualità e attualità declinate dal punto di vista di Celestino V: con lo spirito di sempre e una redazione rinnovata da giovani firme torna alle stampe la rivista “La Perdonanza”, delle Edizioni Celestiniane, giunta al trentaquattresimo anno di attività sotto la direzione di Padre Quirino Salomone, frate francescano e rettore per vent’anni della Basilica di Collemaggio.

La pubblicazione, 34 pagine tutte a colori, è disponibile all’Aquila presso la chiesa di San Bernardino in Piazza d’Armi, nel quartiere di San Sisto, e nella adiacente sede del Movimento Celestiniano e della Mensa dei poveri. L’offerta minima è di 5 euro con possibilità di abbonamento annuale a 20 euro.

Nel nuovo numero del trimestrale, il focus è posto sull’anno giubilare tuttora in corso all’Aquila dopo la visita di Papa Francesco a Collemaggio il 28 agosto 2022 alla 728ª edizione. L’editoriale è dedicato alla Scuola di Perdonanza che c’è la volontà di creare a stretto giro anche con accordi con altre istituzioni cittadine. Ampio spazio viene dato alle presentazioni al pubblico, da Ortona a Roccacasale, da Palena a Sulmona, del volume scritto dallo stesso Padre Quirino intitolato “Celestino della gente”: un compendio della vita, delle opere, della filosofia e dei misteri del pontefice istitutore della Perdonanza.

Non manca la celebrazione di una serie di ricorrenze che si sono succedute negli ultimi mesi: sessant’anni di sacerdozio del fondatore e vent’anni della Fondazione studi celestiniani per la pace, cui è possibile devolvere anche il proprio 5 per mille per sostenere la causa attraverso il codice fiscale 93032580669.