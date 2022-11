L’AQUILA: TORNA L’ALLARME FURTI NELLE FRAZIONI. SVALIGIATA UNA VILLETTA E DUE COLPI A VUOTO A ROIO

L’AQUILA- Torna l’allarme furti nella frazione di Roio dopo che ieri ci sono stati due tentati furti in altrettanti appartamenti e un altro colpo è andato a segno a in una villetta dove i ladri hanno preso soldi e danneggiato gli infissi al punto che chi vi abita è stato costretto a dormire altrove.

I malviventi, secondo quanto riferisce il Messaggero, hanno colpito lungo la strada vicinale del Colle. I residenti, anche sulla scorta di altri raid compiuti nelle scorse settimane, tornano a chiedere una maggiore illuminazione nella zona cosa che sarebbe un importante deterrente per i malviventi oltre a una maggiore vigilanza sul territorio.

Le indagini sono portate avanti dai carabinieri ma comunque resta il problema delle frazioni che vengono prese di mira dalle bande di ladri che da anni imperversano non solo a Roio ma anche a Sassa, Pianola come pure nella zona di Paganica e Monticchio dove spesso vengono portati via attrezzi agricoli