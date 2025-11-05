L’AQUILA: TORNA L’OBBLIGO DI PNEUMATICI INVERNALI NELLE AUTO DAL 15 NOVEMBRE

L’AQUILA – A partire da venerdì 15 novembre, e fino al 19 aprile 2026, sarà obbligatorio montare pneumatici invernali o in alternativa mezzi anti-sdruccevoli, come catene o altro mezzo omologato, da tenere a bordo del veicolo, per garantire la sicurezza alla guida in caso di neve o strada ghiacciata. Lo ha stabilito con apposita ordinanza il comando di Polizia municipale dell’Aquila.

Il provvedimento riguarda tutti i veicoli a motore, compresi autocarri, mezzi pubblici di trasporto urbano ed extraurbano, nonché quelli destinati alla raccolta dei rifiuti e macerie, circolanti su tutte le strade comunali e su quelle che ricadono sui centri abitati del territorio comunale. Sono esclusi dall’obbligo i ciclomotori a due ruote e motocicli che possono circolare solo in caso di assenza di neve e di ghiaccio sul manto stradale.

In caso di precipitazioni nevose, per tutta la durata degli eventi e fino al ripristino della percorribilità in condizioni di sicurezza, è inoltre disposta la sospensione della circolazione sulle strade urbane agli autocarri con massa a pieno carico superiore a 35 quintali, ad eccezione dei mezzi di pubblica utilità in emergenza.

Si invitano gli utenti della strada a rispettare quanto indicato nell’ordinanza della Polizia municipale, consultabile all’albo pretorio comunale sul sito istituzionale dell’Ente.

