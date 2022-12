L’AQUILA: TORNA “NATALE A SAN GIULIANO” CON I PRESEPI REALIZZATI DALL’ARTISTA DE BENEDICTIS

L’AQUILA – Anche quest’anno torna “Natale a San Giuliano”, con i presepi del maestro Maurizio de Benedictis e un presepe monumentale nel chiostro seicentesco del Convento.

Il calendario dell’iniziativa prende il via il giorno 8 dicembre alle ore 10,00 con l’apertura dell’esposizione dei Presepi di Maurizio de Benedictis. L’allestimento, rinnovato come ogni anno di un nuovo esemplare, è costituito da un insieme di presepi in stile popolare realizzati dall’artista aquilano che da anni si dedica a questa preziosa arte.

Le sue opere presentano ambientazioni tratte da alcuni dei più bei borghi aquilani, come Santo Stefano di Sessanio, Castel del Monte e Navelli, e si contraddistinguono per l’accuratezza e l’attenzione nei dettagli. L’esposizione sarà aperta al pubblico, alla presenza dell’autore, per tutto il periodo natalizio nei giorni di sabato, domenica e festivi negli orari 10,00 – 13,00 e 15,30 – 18,30. Negli stessi orari sarà possibile visitare il chiostro maggiore del Convento dove sarà esposto per tutto il periodo natalizio un suggestivo presepe monumentale.