L’AQUILA: TORNA OGGI LA GRANDE NOTTE DEI RICERCATORI CON EVENTI SCIENTIFICI, MUSICALI E CULTURALI

L’AQUILA – L’Aquila ospita oggi la Notte europea dei ricercatori – Sharper 2025, e Univaq Street Science, che già dalla mattina vedrà studenti, docenti e cittadini a condividere laboratori, sport e giochi.

L’avvio è fissato alle 16 in piazza Duomo, quando si aprono gli stand e le prime attività.

I Laboratori Nazionali del Gran Sasso portano in centro esperimenti su onde gravitazionali, meteoriti e materia oscura, insieme a dimostrazioni di stampa 3D e componenti hi-tech progettate nei sotterranei.

Accanto a loro le forze dell’ordine e i corpi di soccorso mostrano il lato operativo della tecnologia: la Polizia Scientifica ricostruisce una scena del crimine, la Stradale mette i cittadini alla prova con simulatori di guida, la Postale illustra come difendersi dalle truffe digitali, i Carabinieri presentano gli strumenti delle indagini informatiche. Guardia di Finanza, Vigili del fuoco, Croce Rossa e Protezione civile completano la mappa con attività pratiche su soccorso, prevenzione e gestione delle emergenze. Spazi anche per i bambini.

Alle 18:30 il planetologo Gaetano Di Achille accompagna il pubblico in un dialogo scientifico, alle 19:30 va in scena la performance di danza Sotto la Luna (replica alle 22), mentre alle 22:30 il violinista Fabrizio De Melis si esibisce in Blue Moon al Centro Commerciale L’Aquilone.

Al MAXXI L’Aquila alle 18 visita guidata alla mostra sui tessuti e alle 19 conversazione collettiva sui paesaggi; all’Emiciclo dalle 21 alle 23 osservazioni astronomiche con i telescopi dell’INAF. Previsti anche degli appuntamenti divulgativi al mattino con gli studenti delle scuole del territorio.

Mostre e installazioni sono visitabili al Palazzo Cappa Cappelli (Abitare) e al GSSI (Power is Science). Contribuiscono inoltre l’Accademia di Belle Arti (La scienza del colore), l’ADSU (informazioni per studenti) e l’associazione Viva! (prevenzione oncologica).

Per quanto riguarda le iniziative dell’Ateneo ci sarà Street Science Running 2025 a San Bernardino: dalle 9:30 la consegna delle magliette, alle 11 la partenza della corsa che unisce studenti e ricercatori. Dalle 8 a Largo Pischedda prende vita il Parking Day, mentre a Palazzo Camponeschi (10–13) si discute di benessere, movimento e alimentazione come cultura di vita.Il Parco del Castello ospita il Pop-up della ricerca (9–22) e le prove di orienteering al mattino e al pomeriggio. Al Forte Spagnolo, fino alle 23, il MuNDA apre le porte al pubblico con l’installazione del mammut.

Sempre al Parco del Castello alle 10 la direttrice del MuNDA, Federica Zalabra, presenta alla stampa il programma delle conferenze tematiche sul restauro e sulle tecniche diagnostiche applicate ai beni culturali. A partire dalle 11 e fino alle 19, il pubblico potrà poi seguire gli approfondimenti condotti dai restauratori e diagnosti che hanno collaborato con il museo nel quadriennio 2022–2025, con il racconto di progetti, indagini e protocolli di conservazione preventiva e programmata.

Il Centro congressi Luigi Zordan vede varie attività didattiche: dalla Protezione civile con Io non rischio scuola (9–16) alle lezioni di matematica e storia in Aula magna.

All’Auditorium del Parco, tra le 10 e le 12:30, spazio a Andrea Bernardoni (Le macchine di Leonardo) e Maria Barbara Savo (Amore e odio nel mondo antico). Alle 18, sempre all’Auditorium, l’Istituzione Sinfonica Abruzzese presenta il volume Terra di Musica – Dalla fertile armonia alla sinfonia del presente (2001–2025), a cura di Alessandro Mastropietro con contributi di Alessandro Crociata e Gianluca Sulli. L’incontro sarà condotto dal presidente Alberto Mazzocco e omaggio musicale del direttore artistico Ettore Pellegrino, al violino, insieme a Gianluca Persichetti alla chitarra.