L’AQUILA: TORNA OPERATIVO L’ISTITUTO PENALE PER MINORENNI

L’AQUILA – È tornato operativo l’Istituto penale per i minorenni “San Francesco d’Assisi”, all’Aquila, rimasto inattivo per sedici anni.

La riapertura è avvenuta ieri, dopo la conclusione degli interventi di ristrutturazione e adeguamento.

Nella struttura sono arrivati i primi giovani detenuti di competenza dell’Autorità giudiziaria minorile abruzzese, provenienti da Roma e da Nisida (Napoli).

L’istituto è stato completamente rinnovato e punta a diventare un centro di riferimento non solo per la custodia, ma anche per le attività di rieducazione e reinserimento sociale.

Sono già partiti i primi moduli didattici, formativi e sportivi, che verranno progressivamente implementati nelle prossime settimane con il coinvolgimento di educatori e personale specializzato, anche in collaborazione con il Cpia L’Aquila.

La riapertura è frutto della collaborazione tra il Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità, guidato da Antonio Sangermano, il Centro Giustizia minorile di Roma, diretto da Antonio Pappalardo, e il Provveditorato alle Opere pubbliche dell’Aquila, con il provveditore Vittorio Rapisarda Federico. Alla direzione dell’istituto è stata nominata Maria Taraschi, mentre il comando della Polizia penitenziaria è affidato alla commissaria Iole Mattei.

La struttura può ospitare fino a 28 ragazzi e dispone di un contingente dedicato di Polizia penitenziaria, personale amministrativo ed educatori. C’è comunque preoccupazione da parte delle forze sindacali in relazione alla carenza di personale necessario alla struttura.