L’AQUILA, TORNA SPECIALIZZAZIONE IN OFTAMOLOGIA: OFFERTA FORMATIVA ATTIVA DA NOVEMBRE

L’AQUILA – A partire dal mese di novembre, nell’ambito dell’offerta formativa, sarà nuovamente attiva la Scuola di specializzazione in Oftalmologia.

Un percorso di formazione pensato per offrire una preparazione altamente specializzata ai futuri oculisti.

Una notizia che si affianca al raddoppio dei posti disponibili nel corso di laurea in Ortottica e all’attivazione del Master in Neuro oftalmologia, unico in Italia: completando un’offerta formativa a tutto campo per i professionisti che operano per la tutela della vista.

“Questo è il risultato dell’impegno profuso da tutto il personale docente e dalle risorse messe in campo dall’Università degli Studi dell’Aquila e dall’Azienda Sanitaria Locale”, spiega il professor Marco Ciancaglini, ordinario di Malattie dell’apparato visivo e responsabile della Oculistica universitaria a L’Aquila.

“Il settore della formazione medica è altamente competitivo e richiede l’impiego di molte risorse in strutture cliniche, personale e risorse organizzative, spero che questi risultati positivi per l’Ateneo e la città dell’Aquila possano servire anche a migliorare gli standard operativi e le dotazioni delle Unità Operative oculistiche di riferimento”, conclude Ciancaglini.