L’AQUILA: TORNA “SULLE TRACCE DEL MAMMUT”, IL 7 FUORISTRADA DA TUTTA ITALIA SUI MONTI DI PRETURO

L’AQUILA – Torna “Sulle tracce del Mammut”, l’autoraduno organizzato dall’omonima associazione sportiva dilettantistica che sin dal 2016 richiama centinaia di appassionati da tutta Italia. Domenica prossima, 7 maggio, sulle montagne di Cese di Preturo (L’Aquila) per la settima edizione della manifestazione si conta di replicare il successo dello scorso anno, con 180 equipaggi, 400 partecipanti e migliaia di spettatori.

In mattinata, le auto iscritte seguiranno un percorso di montagna di difficoltà media con varianti hard facoltative; parallelamente verrà organizzato uno “Show Village” in cui si svolgono diverse attività e viene allestita la pista dove, al rientro, i fuoristrada danno spettacolo fino a tarda sera. “Il club automobilistico Sulle tracce del Mammut è formato in primis da un gruppo di amici ma principalmente da appassionati che vogliono far crescere questa realtà sempre di più”, dicono gli organizzatori, “considerando che già ora è una delle più importanti in Italia visti i numeri e i riconoscimenti ricevuti. La forza del Mammut è quella che riesce a trasformare un gruppo di appassionati in un gruppo di amici!”.

Il programma di domenica prevede alle 7,30 il ritrovo e le iscrizioni presso il 4×4 Village a Cese di Preturo, alle 9,00 la partenza per il giro in montagna, alle 14,00 pranzo e alle 15,00 apertura Show Village in prossimità della rotonda di Cese di Preturo. Quest’anno la manifestazione rientra nel ricco calendario di eventi di “Rinasci con lo sport – promuovere L’Aquila con lo sport 2023” promosso e finanziato dal Comune.