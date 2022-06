L’AQUILA, TORNANO I VENERDI’ IN CENTRO: IL PROGRAMMA DI DOMANI

L’AQUILA – “Si inizia questo venerdì con l’intrattenimento per i bambini per permettere a tutti di vivere il centro storico e l’arrivo dell’estate aquilana. Saranno quattro in tutto i venerdì dedicati alle famiglie, momenti in cui si respirerà un’atmosfera di gioia e di festa, imparando la socialità giocando”.

Così il sindaco Pierluigi Biondi e il vice sindaco Raffaele Daniele nell’anticipare l’appuntamento di domani, 17 giugno, con i “Venerdì in centro”, appuntamenti dedicati alle famiglie e ai più piccoli che si protrarranno fino all’8 luglio e che vedranno la realizzazione di eventi e manifestazioni nel centro storico dell’Aquila a partire dalle 18 e fino alle 23.

Nello specifico, Piazza Duomo ospiterà i “Giochi di una volta by Associazione Koinonia -Ludobus ri.scossa”, durante i quali verranno montati 30 giochi in legno con personale dedicato alle spiegazioni e “Le storie del ragionier Bianchi – Favole e personaggi dalla penna di Gianni Rodari”, con la voce di Luigi Verini, a cura dell’Art factory.

A Corso Vittorio Emanuele ci sarà lo “Spettacolo Bolle di sapone” o bubble show, performance che, oltre ad essere uno dei trucchi più conosciuti nel mondo della giocoleria, della magia e dell’intrattenimento per bambini, metterà al centro giochi manuali e scenografie con le bolle colorate.

La serata prosegue con due laboratori musicali lungo Corso Federico II e Corso Vittorio Emanuele durante i quali i bambini potranno sperimentare diversi strumenti musicali e suoni accompagnati dai docenti.

Il divertimento continuerà per tutto il centro storico con gli spettacoli itineranti delle Mascotte dei personaggi dei cartoon più amati dai bambini e con l’intrattenimento swing/jazz dei Crazy stompin’ marching Band con tre sessioni dalle 19 alle 23.

La partecipazione alle manifestazioni è libera. L’inizio è previsto alle 18,30, con repliche alle 21,30.

In caso di maltempo gli spettacoli saranno trasferiti all’Auditorium del Parco del Castello e avranno inizio alle 17 per concludersi alle 21 con il concerto dei Crazy stompin’ marching Band.