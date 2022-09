L’AQUILA: “TORNEO DI BURRACO DEI QUARTI”, VITTORIA DEL QUARTO DI SAN PIETRO

L’AQUILA – La squadra del Quarto di San Pietro ha vinto il primo “Torneo di Burraco dei Quarti” organizzato dal Circolo Aquilano nell’ambito del programma della 728esima Perdonanza Celestiniana.

La compagine formata dalle coppie Ilaria e Marco, Annamaria e Guido, Corrado e Gianfranco, Mirella e Paola e Adele e Sofia ha battuto con 165,6 punti, il quarto di Santa Maria (162 punti), quello di San Marciano (160) e quello di Santa Giusta (152,8).

Anche il Circolo Aquilano, la più antica associazione cittadina risalente al 1865, si legge in una nota, ha voluto così portare un piccolo ma significativo contributo alla Perdonanza con l’intenzione di invitare nelle prossime edizioni giocatori abruzzesi e non solo per avvicinarli così alla importante manifestazione celestiniana.