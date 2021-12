L’AQUILA: TOTANI INAUGURA NUOVA CONCESSIONARIA, “SVOLTA GREEN” PER L’AUTOSALONE CHE COMPIE 75 ANNI

L’AQUILA – Hanno preso in prestito un termine giapponese, “Kaizen” (miglioramento), che può essere tradotto con il motto “piede sempre sull’acceleratore!”, per rappresentarsi. D’altra parte, in 75 anni di commercio di auto nessuna espressione renderebbe meglio.

I fratelli Tito e Silvio Totani si apprestano con questo spirito, lo stesso che li anima da quando, ancora in pantaloncini corti, iniziavano a “smanettare” nei motori, a inaugurare il nuovo autosalone della concessionaria che porta il loro nome, sulla strada statale 615 per Pianola, all’Aquila.

L’appuntamento è per sabato prossimo, 4 dicembre alle ore 16, dopo che i due imprenditori avranno presentato, all’Emiciclo, l’equipaggio con il quale partecipano alla Dakar 2022, un’altra importante impresa.

L’inaugurazione del nuovo autosalone, che ora vanta un nuovissimo showroom di 600 metri quadri, oltre alle aree espositive esterne, coincide coi 75 anni di ininterrotta attività che ne fanno una delle concessionarie automobilistiche più longeve d’Europa.

Dal 1947, quando Orazio Totani fondò l’azienda, non ci si è mai fermati: all’inizio erano i mezzi agricoli, poi Renault e Ferrari, fino alla svolta dei fuoristrada con le Uaz, le Lada Niva e i giapponesi: prima Toyota nel 1973, poi Mitsubishi nel 1981 ed infine Suzuki nel 1983, fino ad arrivare alla new entry Isuzu con i suoi Pick-Up.

Nel mezzo, per affermare e rafforzare la passione per i motori che guida l’azienda, Silvio e Tito hanno partecipato – e anche vinto – a Rally, gare fuoristradistiche e alla corsa più dura e famosa al mondo: la Dakar.

Al rinnovo della sede, che ha comportato anche una “svolta green” grazie ad un nuovo tetto coibentato, cappotto termico ed infissi isolanti, nuovo impianto di riscaldamento ad efficienza energetica, sottotetto rimodernato con illuminazione a led, si affianca l’implementazione dei servizi per la clientela.