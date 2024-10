L’AQUILA: TOYS CENTER INAUGURA UN NUOVO PUNTO VENDITA AL CENTRO COMMERCIALE IL GLOBO

L’AQUILA – Il 17 ottobre arriva a L’Aquila, presso il Centro Commerciale Il Globo, Toys Center, un luogo dove ogni visita si trasforma in una vera e propria avventura.

Con 700 mq di spazio e oltre 4.000 referenze, il negozio è pensato per accendere la fantasia dei piccoli ospiti, e far tornare a sognare anche gli adulti, offrendo un’incredibile selezione di giochi e intrattenimento per tutte le età.

Il nuovo punto vendita è stato realizzato con particolare attenzione alla sostenibilità, utilizzando materiali eco-compatibili come legno certificato FSC e PEFC e sistemi di illuminazione a LED. Un ambiente accogliente dove ogni dettaglio è pensato per far sentire i visitatori parte di un mondo magico.

Dai giochi che stimolano la creatività e l’apprendimento dei bambini, a quelli pensati per i “kidults”, Toys Center offre un viaggio nel divertimento senza confini. Il negozio dedica infatti due aree speciali per tutti i fan dei giochi da tavolo e dei collezionabili, “Games on the Table” e “Play 4Ever”, garantendo esperienze coinvolgenti e appassionanti anche per i più grandi. Qui l’avventura non ha età e tutti possono ritrovare il piacere del gioco e della scoperta.

“Per noi di Toys Center, i giocattoli non sono semplici strumenti di intrattenimento, ma autentici compagni di vita, capaci di accendere la fantasia, stimolare la creatività e costruire legami che accompagnano nel tempo – dichiara Fabio Brugnoli, direttore commerciale Toys Center, FAO Schwarz, Bimbostore – Il nostro obiettivo è regalare emozioni durature, creando momenti di gioia e stupore, così che ogni visita in negozio possa trasformarsi in un’esperienza da ricordare. Siamo entusiasti di inaugurare questo nuovo punto vendita a L’Aquila, dove i migliori marchi di giocattoli sono pronti ad accogliere clienti di ogni età, offrendo a ciascuno l’opportunità di trovare il prodotto ideale per le proprie passioni. Crescere insieme attraverso il gioco significa offrire referenze ed esperienze che sappiano ispirare e connettere persone di tutte le generazioni”.

Oltre all’ampia gamma di prodotti, Toys Center offre anche servizi studiati per migliorare ogni esperienza d’acquisto, come “Ordina e Ritira” per effettuare ordini online e ritirarli comodamente in negozio, “Scaffale Infinito” per ordinare – supportati dal team in loco – i prodotti non disponibili in sede e riceverli direttamente a casa o il “kiosk” per sottoscrivere la fidelity card e accedere facilmente a promozioni e vantaggi esclusivi.