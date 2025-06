L’AQUILA TRA LE PIEGHE DELLA STORIA: PICUTI E BERTOLASO PROTAGONISTI A “INCONTRO CON GLI ALPINI”

L’AQUILA – Saranno Guido Bertolaso, già direttore del Dipartimento di Protezione Civile ed oggi Assessore alla Sanità della Regione Lombardia, e il Magistrato Fabio Picuti, Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, i protagonisti del prossimo appuntamento del programma “L’Aquila tra le pieghe della storia – gli incontri degli Alpini.

Venerdì prossimo 13 giugno 2025 alle ore 17:30 presso l’Aula Magna della Scuola Ispettori e Soprintendenti della Guardia di Finanza (via delle Fiamme Gialle Coppito – L’Aquila) si terrà una riflessione sul terremoto dell’Aquila con due protagonisti di quell’evento: Guido Bertoalso che a capo della protezione civile ha guidato il lavoro per affrontare l’emergenza e avviare la ricostruzione e Fabio Picuti che in veste di magistrato ha condotto alcune inchieste proprio sulla ricostruzione e che ha recentemente pubblicato il libro “John 3,32” in cui racconta ampiamente la vicenda aquilana.

Promosso dall’Associazione Nazionale Alpini Gruppo “Michele Jacobucci” con il patrocinio di Comune dell’Aquila e del Consiglio Regionale d’Abruzzo, il contributo di Fondazione Carispaq, Banca di Credito Cooperativo di Roma ed altri sponsor privati, prosegue il ricco programma di incontri sulla storia passata e recente della città capoluogo d’Abruzzo.

Ad aprire l’appuntamento di venerdì prossimo sarà anche un momento di riflessione sul ruolo centrale della scuola della Guardia di Finanza durante l’emergenza del 2009 nell’accoglienza, nel coordinamento delle attività di soccorso istituzionali della Protezione Civile e delle Associazioni di Volontariato, nel supporto alle istituzioni pubbliche e alle popolazioni.

Sarà dunque un tuffo nel passato per capire a distanza di sedici anni e poco più uno dei momenti più difficili e drammatici della storia d’Abruzzo e d’Italia e leggere con maggiore lucidità la situazione odierna del territorio colpito dal terremoto del 6 aprile 2009.

Ad aprire l’incontro con i saluti istituzionali saranno: il Presidente del Gruppo Alpini “M. Jacobucci” Alfonso Morelli e il Sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi. La conversazione tra Bertolaso e Picuti sarà introdotta dal Generale Gabriele Failla Comandante della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza. Modererà l’incontro il giornalista Paolo Pacitti caposervizio TGR RAI Abruzzo.