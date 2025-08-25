L’AQUILA: “TRA LUCE E MEMORIA”, MOSTRA FOTOGRAFICA ALLA CANTINA DEL BOSS PER RICORDARE STEFANO ROSSI

L’AQUILA – In occasione della 731ª Perdonanza Celestiniana dell’Aquila, a partire da oggi, lunedì 25 agosto, e fino a metà settembre, la Cantina del Boss ospita una mostra fotografica dedicata a Stefano Rossi, giovane e appassionato fotografo prematuramente scomparso.

L’ingresso è libero. Oradi: 11:10 – 15:00, 18:30 – 22:30.

L’esposizione propone una selezione di scatti attraverso i quali emerge con forza la sua ricerca della luce, dei dettagli e dell’attimo irripetibile. Fotografie che oggi si trasformano in memoria collettiva e in poesia visiva da condividere con la città.

Nel corso degli anni, Rossi aveva già avuto modo di esporre le sue opere sia a L’Aquila che in diverse località del Centro Italia, ricevendo apprezzamenti dalla critica e vedendo i suoi lavori pubblicati su riviste specializzate di fotografia. Un percorso artistico riconosciuto, che oggi viene riproposto come omaggio e testimonianza del suo talento.

L’iniziativa è promossa dagli Amici di una vita, insieme a Laura e alla figlia Giulia, con l’intento di custodire e mantenere vivo il ricordo di Stefano, offrendo alla comunità aquilana uno spazio di incontro con la sua sensibilità artistica.