L’AQUILA: “TRA PASSI E RIPASSI STORICI”, MUSICA E DANZA DA SOLD OUT AL CASTELLO, PUBBLICO ENTUSIASTA

L’AQUILA – Straordinariamente geniale: questo il giudizio che merita lo spettacolo di ieri pomeriggio all’Aquila, nel meraviglioso scenario del parco del Castello, dal titolo Passi e…. Ripassi storici, passeggiata tra le epoche con musica e danza ideato dal Centro Danza Art Nouveau di Ornella Cerroni, nell’ambito del cartellone “Aspettando la Perdonanza” della Perdonanza Celestiniana.

Circa due ore di arte purissima, capace di rapire letteralmente gli occhi della tantissima gente accorsa – praticamente oltre il sold out – a gustarsi uno spettacolo tecnicamente perfetto e ‘guidato’ dalla splendida voce e dalla notevole presenza scenica dell’attore Andrea Fugaro che, in ogni mood storico di riferimento, ha contribuito a rendere il tutto un’esperienza unica per gli spettatori, con sorprese continue, stimolanti e divertenti, spalancando le porte di epoche diverse ed invitando il pubblico a godere del tempo che fu, tra damigelle in costume che hanno sfilato cambiando l’abito ad ogni secolo e ballerini professionisti che hanno danzato sulle note di Hajdin, Bach, Rossini, Ponchielli, per omaggiare infine il grande Astor Piazzolla.

Le formazioni musicali sono state dirette dal Maestro Gennaro Spezza, che ha coordinato la scelta dei gruppi musicali e gli autori del percorso storico, con uno sguardo ampio sulle location e la fattibilità dell’evento nella cornice del castello cinquecentesco. Dalle note dei violini, viole, violoncelli e contrabbasso eseguite da Luana De Rubeis, Pietro Cavallucci, Vanessa Di Cintio, Emanuele Crucianelli e Azusa Onishi, a quelle dei fiati con Giuseppe Iacobucci, Marco Scamolla, Giovanni Piacente, Stefano Tomasi, Alessandro Caretta. La musica rinascimentale è stata affidata all’esperienza di Francesco Nobili, Marianna Casciani e Saverio Di Pasquale.

Con le coreografie classiche e neoclassiche affidate al Maestri Simone Pergola, l’eleganza e la bravura dei ballerini Luigi De Gregorio, Monica Verì, Giulia Petti e Giulia Bulakh hanno entusiasmato tutti i presenti; si è passati poi al ‘900, con atmosfere completamente diverse, in questo quadro hanno fatto da padrone le coreografie di Alessio Colella in questa occasione anche ballerino, e quelle di Riccardo De Totero, arrivato direttamente da Parigi, ballerino free lance reduce dal tour Il Piccolo Principe dell’Opera di Sidney.

I due artisti hanno alternano momenti comici ad altri intensi e passionali, con una straordinaria capacità interpretativa e tecnica, dal Tango di David Short rivisitato in chiave contemporanea buffa da Riccardo De Totero, a Musetta con Alessio Colella che interpreta Charlie Chaplin.

Le ragazze dei corsi Pre-Professionali del Centro danza Art Nouveau hanno chiuso le cornici storiche con sfilate d’epoca e danze: Irene Pelaccia, Isabella Palmieri Del Beato, Elisa Bafile, Aurora Schiavone, Ludovica Montesanti, Chiara Imprudente, Vesna Pastore, Marianna Ingiacomo, Margherita Casinove e Beatrice Iulianella.

“Un ringraziamento va alla dirigenza della Perdonanza nelle persone del suo direttore artistico Leonardo De Amicis, al vice sindaco Raffaele Daniele e all’intero comitato, persone che hanno recepito con sensibilità artistica il progetto proposto – afferma Ornella Cerroni – Ma bisogna complimentarsi anche con il numeroso pubblico aquilano e non, attento, silenzioso durante le esibizioni e calorosissimo al termine, a cui va il mio grazie di cuore”.