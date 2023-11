L’AQUILA: TRAFFICO BLOCCATO SU SS 17 E VIALE CORRADO IV, TRA INCIDENTE E LUNGHE CODE AL FAST FOOD

L’AQUILA – Traffico paralizzato in serata all’Aquila tra la s.s. 17 e Viale Corrado IV a causa di un incidente stradale. Ad aggravare la situazione, una fila di auto al vicino fast food McDonald’s.

La situazione caotica ha creato enormi difficoltà non soltanto ai mezzi costretti a una lunga coda, ma pure a un’ambulanza del 118 che a fatica si è fatta largo tra i mezzi costretti a procedere praticamente a passo d’uomo.

Fila che, da quanto segnalato ad AbruzzoWeb da alcuni lettori, si è venuta a creare anche questa mattina e che è una “costante” specie durante i fine settimana.

“Una città bloccata, da Centi Colella a Viale Corrado IV, chilometri di coda per un panino del McDonald’s in offerta a €3. Non si potrebbe descrivere meglio il disagio di questo mondo moderno. Ma dopo 45 minuti di fila in macchina non vi viene in mente che forse sarebbe stato meglio cuocere velocemente quelle due fettine di vitello che vi sono rimaste in frigo con due patate in padella?”, commenta su Facebook l’assessore Francesco De Santis.