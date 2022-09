L’AQUILA – Un aereo da turismo è precipitato, per cause sconosciute, nel territorio di Fossa, comune a sette chilometri dal capoluogo L’Aquila, schiantandosi contro un manufatto nell’area del depuratore. A bordo c’erano due persone che hanno perso la vita, un uomo e una donna, di cui al momento non si conoscono le generalità. Non si sa se il piccolo aereo fosse da poco decollato o se era in procinto di atterraggio nel piccolo scalo sportivo di Fossa-

Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e 118.

segue

