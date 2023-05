L’AQUILA: TRAGEDIA ALL’ASILO DI VIA PILE, CHIESTO IL PROCESSO PER 4. UDIENZA PRELIMINARE A OTTOBRE

L’AQUILA- Fissata per mercoledì 25 ottobre l’udienza preliminare dal gup nell’inchiesta sulla morte del piccolo Tommaso D’Agostino e il ferimento di altri bambini, travolti da una Volkswagen Passat che si era sfrenata dopo essere stata parcheggiata maldestramente davanti alla scuola dell’infanzia dell’Aquila “Primo maggio” di Pile. Una tragedia che sconvolse la città e che non sarà mai dimenticata.

In quella data si deciderà sul rinvio a giudizio, ipotetiche archiviazioni, e su probabili richieste di patteggiamento o rito abbreviato.

Gli imputati per omicidio colposo e lesioni, a fronte di condotte diverse tra loro, sono Radostina Zhorova Balabanova, 39 anni di origini bulgare, da anni all’Aquila, alla guida della Passat che aveva fermato per riprendere da scuola i due figli gemelli, nel tratto che conduceva all’area giochi, lasciando a bordo il terzo figlio di 11 anni; Monia Lai, aquilana di 48 anni, dirigente scolastica della struttura per l’Infanzia; Bruno Martini, aquilano di 60 anni, responsabile del servizio prevenzione dell’istituto comprensivo Mazzini di cui fa parte la scuola dell’infanzia di Pile, e Antonello Giampaolini, anche lui aquilano di 60 anni, responsabile del settore edilizia scolastica del Comune dell’Aquila e direttore dei lavori nell’appalto del complesso scolastico.

La zona interna dell’asilo era adibita a parcheggio non essendoci spazi esterni, cioè in una strada senza segnali e norme che governassero il flussi di auto di genitori che andavano a riprendere i loro figli.

La dinamica della tragedia, avvenuta un anno fa, è semplice nella sua drammaticità: la Balabanova dopo aver posteggiato, lasciò uno dei suoi figli (11 anni) in auto il quale maneggiò, forse per gioco, il freno di stazionamento e la macchina si mosse investendo i bambini.

Gli altri sono imputati, visti i loro incarichi, per non aver predisposto a vario titolo un sistema di protezione in riferimento alla viabilità intorno al plesso scolastico.

[mqf-dynamic-pdf]