L’AQUILA – Un uomo di 32 anni, Tommaso Fasciani, è morto all’Aquila, in Via della Polveriera. Da quanto appreso, il 32enne potrebbe aver perso il controllo del mezzo, per poi schiantarsi contro un muro.

Sulle cause e sulla dinamica dell’incidente, che sarebbe avvenuto nella notte tra ieri e oggi, stanno indagando le forze dell’ordine.

