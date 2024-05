L’AQUILA, TRAGEDIA PRIMA DELL’AIRSHOW: I COLLEGHI DI PAOLO DAL POZZO, “SCIOCCATI PER LA SUA MORTE”

ROMA – “Siamo profondamente scioccati e rattristati dalla notizia che il nostro amico e collega Paolo Dal Pozzo è stato coinvolto in un incidente mortale all’aeroporto dell’Aquila nella giornata di ieri. I nostri pensieri e le nostre condoglianze sono rivolti alla sua famiglia, con la quale stiamo collaborando per offrire il nostro pieno sostegno in questo momento difficile. Paolo era un membro molto apprezzato e rispettato del nostro team in Italia, dove è stato pilota di elicotteri per più di sette anni. Paolo ha portato decenni di esperienza di volo nel suo ruolo in Avincis, dopo una lunga carriera nella Marina Militare Italiana. Mancherà molto a tutti coloro che hanno avuto l’onore di conoscerlo e di lavorare con lui”.

Così i colleghi di Avincis di Paolo Dal Pozzo, 41enne copilota dell’elisoccorso del 118, investito ieri da un’autocisterna in fase di manovra sulla pista nella prima giornata dell’Air Show.