L’AQUILA – Un motociclista ha perso la vita in un tragico frontale con una automobile al bivio che conduce al nucleo industriale di via Fioretta, a Paganica, frazione a est dell’Aquila. La vittima è B. C., un 20enne di Camarda, frazione dell’Aquila. L’auto era condotta da una donna.

Per dinamiche ancora da verificare la moto sarebbe finita contro un’auto che procedeva in senso contrario. inutile la corsa all’ospedale dell’autombulanza del 118 tempestivamente intervenuta