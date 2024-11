L’AQUILA: TRAGICO INCIDENTE IN VIA ANTICA ARISCHIA, PERDE LA VITA 26ENNE MARSICANA

L’AQUILA – Incidente mortale questa notte, su via Antica Arischia.

Due auto si sono scontrate violentemente. A perdere la vita una giovane di 26 anni Aurora D’Alessandro di Carsoli (Aq), laureata in psicologia. Parenti e amici hanno deposto dei fiori sul punto esatto dove è avvenuto lo schianto.

La tragedia, secondo quanto si è appreso, è avvenuta all’altezza del cavalcavia autostradale tra il quartiere aquilano di Pettino e Santa Barbara, non lontano da Verdeaqua, (nella foto) dove una Mercedes, il cui conducente avrebbe perso il controllo del mezzo, si è scontrata con la Volkswagen Fox, una utilitaria, con a bordo la vittima che è morta sul colpo.

Inutili i soccorsi di 118, carabinieri e vigili del fuoco. Sequestrate le due auto.

Si indaga per omicidio stradale a carico del superstite che non ha riportato ferite gravi e sembra guidasse dopo aver assunto droga per cui avrebbe invaso l’altra carreggiata.

Ma la dinamica è ancora da accertare.