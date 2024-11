L’AQUILA: TRANSENNA CANTIERE SI ABBATTE SU AUTO IN TRANSITO A FONTESECCO, SCATTA DENUNCIA

L’AQUILA – Incidente qualche mattina fa a piazza Fontesecco, all’Aquila, dove una transenna che delimita un cantiere si è ribaltata finendo per abbattersi su un’auto in transito, proprio in quel momento, sulla strada a fianco all’area dei lavori.

Secondo quanto appreso, a causare il cedimento improvviso, potrebbero essere stati problemi di posizionamento o consistenza dei blocchi di cemento alla base della recinzione di metallo.

Il proprietario dell’auto, parzialmente danneggiata, ha contattato i carabinieri intervenuti per i rilievi e ha poi sporto denuncia: “È successo tutto in una frazione di secondo, ho sentito un forte botto sul lato del passeggero e mi sono reso conto di quanto accaduto. L’auto ha riportato dei danni ma, vista la situazione, poteva andare molto peggio”, dice ad AbruzzoWeb.

Il cantiere riguarda i lavori di riqualificazione avviati dal Comune nell’area compresa tra il convento della Beata Antonia, via Sallustio e Piazza Fontesecco, per un importo complessivo di oltre 300mila euro, affidati all’impresa esecutrice Tecno edil, un intervento finanziato nell’ambito del fondo complementare al Pnrr.