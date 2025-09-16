L’AQUILA: “TRASFORMARE IL PARCO DI PIAZZA D’ARMI NELLA ‘PORTA DEI PARCHI'”, LA PROPOSTA DEL M5S

L’AQUILA – “Trasformare il Parco urbano di Piazza d’Armi nella ‘Porta dei Parchi’, in linea con il ruolo che la città rivestirà nel 2026 come Capitale Italiana della Cultura”.

Questa la proposta del Movimento 5 Stelle L’Aquila che in una nota, firmata dal referente del gruppo Daniele Spezialetti, spiega: “Come è noto, l’Abruzzo con i suoi tre Parchi nazionali, un Parco regionale e numerose Riserve naturali è da sempre conosciuto come la ‘Regione dei Parchi’. In questo contesto, L’Aquila non può che essere considerata la Capitale dei Parchi, non solo abruzzesi ma anche italiani”.

La proposta, viene aggiunto, “prevede la realizzazione, all’interno del parco urbano, di un ufficio informazioni e orientamento, di un centro visita e di percorsi natura accessibili anche a persone con disabilità. Obiettivo: accogliere e indirizzare i visitatori verso i Parchi d’Abruzzo e, naturalmente, verso la città dell’Aquila”.

“La gestione delle nuove funzioni potrebbe essere affidata alla Regione Abruzzo, al Comune dell’Aquila e agli enti parco, che fornirebbero anche personale appositamente formato”. Secondo il Movimento 5 Stelle, “la proposta non comporterebbe modifiche sostanziali al progetto già esistente ed è realizzabile con semplici varianti in corso d’opera”.

“L’iniziativa – sottolinea il M5S – è perfettamente in linea con il ruolo che la città si appresta a ricoprire come Capitale Italiana della Cultura”.