L’AQUILA: TRE CASE SVALIGIATE IN VIA STRINELLA, FALLITO TENTATIVO DI SMURARE UNA CASSAFORTE

L’AQUILA – Torna l’incubo dei furti nelle abitazioni dell’Aquila e stavolta ad essere presi di mira sono stati dei condomìni in una zona non lontana dal centro cittadino.

Una banda di malviventi ieri sera ha svaligiato tre appartamenti di tre palazzi diversi che si trovano in via Strinella alta, poco distanti dal campo federale di calcio. I tre appartamenti si trovano tutti al primo piano.

I ladri, secondo quanto si è appreso, erano esperti stando alle modalità con le quali hanno scassinato gli infissi senza troppa difficoltà e poi hanno portato via soldi, soprammobili e qualche oggetto di valore mettendo tutto a soqquadro.

Come se non bastasse hanno anche tentato di smurare una cassaforte in una delle case depredate ma poi hanno desistito per motivi ignoti, forse per il timore di fare troppo rumore.

A colpire è stata una banda, quasi certamente formata da malviventi di importazione, che ha agito in tempi rapidi visto che i furti sono stati commessi intorno alle 20. Con il rischio, quindi, di imbattersi nei proprietari.

Impossibile sapere, ma non è da escludere, la presenza di un basista visto che i banditi hanno agito con una insolita tranquillità.

L’allarme in città è crescente anche alla luce della recente rapina in gioielleria in centro, il tutto a fronte di atti vandalici e furti ad attività commerciali commessi sempre con maggiore frequenza. Un’escalation senza fine nonostante il lavoro delle forze dell’ordine.