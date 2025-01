L’AQUILA: TRE FERITI NELLA MAXI RISSA DAVANTI ALLA DISCOTECA DI MONTICCHIO

L’AQUILA – Una rissa con tre feriti si è scatenata l’altra sera davanti a una discoteca della frazione aquilana di Monticchio e a farne le spese più di tutti è stato uno straniero medicato in ospedale in codice rosso ma non in pericolo di vita. Secondo quanto riporta il Centro si sono fronteggiati due gruppi di giovani, uno di marsicani e un altro di aquilani e nordafricani, in tutto una quindicina di persone, ma non sono spuntati coltelli.

I carabinieri stanno visionando dei filmati delle telecamere posizionate in zona per verificare cause e responsabilità nella zuffa avvenuta fuori dalla discoteca.