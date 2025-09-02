L’AQUILA: TRE LADRI ASSALTANO UNA VILLETTA MA UN VICINO DI CASA LI MANDA VIA. PAURA TRA I RESIDENTI

L’AQUILA – Tre ladri provano ad assaltare una villetta nei pressi di via Mausonia, all’Aquila, ma per fortuna vengono mandati via da un vicino di casa. E’ accaduto l’altra mattina alla periferia della città quando i tre banditi sono stati visti per caso da un cittadino il quale è stato notato da loro e la sua inattesa presenza li ha indotti alla fuga: l’uomo ha chiamato subito i carabinieri descrivendo i tre, tutti molto giovani, uno molto alto, e ha anche riferito il tipo di automobile (forse) rubata, pare una 500 L grigio scuro, e il numero di targa.

Pericolo sventato ma anche forte allarme tra i residenti i quali si sentono soli e non vedono controlli in zona nonostante nella stessa area, in tempi relativamente recenti, è stato commesso un furto in casa da quattro banditi rimasti impuniti. Nonostante quelle informazioni dettagliate non si ha notizia della cattura di queste tre persone.