L’AQUILA – Rimandato a domenica prossima il corso base di Tree Climbing Sportivo di Arboria all’Aquila “per via della preziosa pioggia caduta negli ultimi giorni”.

“Non ci sentiamo di scrivere ‘purtroppo’ – si legge in una breve nota – perché il caldo è in arrivo e piante ed animali potrebbero dipendere da queste poche gocce durante l’estate, ma ci dispiace di non avervi potuto incontrare! Vi aspettiamo dunque DOMENICA 05 GIUGNO sempre al Parco del Sole, non mancate!”.