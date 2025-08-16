L’AQUILA – Il Comune dell’Aquila ha formato una task force per studiare modifiche alla circolazione che limitino gli incidenti stradali.

Un’iniziativa che si è resa necessaria a seguito dei numerosi incidenti, anche mortali, che hanno destato clamore mediatico, sulle strade più trafficate della città, in particolare lungo viale Corrado IV.

“Considerato che, alla luce degli ultimi incidenti stradali gravi che si sono verificati in città, in particolare in Viale Corrado IV”, si legge nella determinazione dirigenziale municipale, “il Dipartimento II – Ricostruzione ha individuato la necessità di instituire un gruppo di lavoro tecnico intersettoriale con le finalità di far emergere le criticità che possono arrecare pregiudizio alla circolazione stradale; rilevando, in particolare, che il gruppo intersettoriale deve fornire all’Amministrazione un quadro delle criticità, in modo che possono essere intraprese tutte quelle azioni volte alla risoluzione dei problemi per migliorare la sicurezza delle strade”.

Questo il gruppo di lavoro intersettoriale: Coordinatore Generale Roberto Evangelisti, Coordinamento tecnico Arch. Vincenzo Tarquini, Marco Marrocco, Lucio Di Berardino componenti Servizio 9.6.II Viabilità e autoparco, Sicurezza stradale, segnaletica, Carlo Bolino, Francesco Moretti Servizio 11.6.II Impianti tecnologici e Sicurezza sul lavoro P.I., Livio Stefanucci Settore 9.II-Trasporto Pubblico Locale, Mobilità sostenibile, Politiche Europee, PNRR e PNC. Gestione del mega-parcheggio “Lorenzo Natali”, Sandro Tosone Settore 12 Polizia Municipale Antonello Panepucci, Marco Andreucci, Settore 8.II-Politiche Urbane, PNRR e PNC, Città sostenibile, inclusiva e partecipata (Urbanistica, SUAP e SUE), Maurizio Tollis.

Il gruppo di lavoro “opererà individuando le criticità e proponendo soluzioni, secondo quanto di seguito specificato: interventi di traffic calming: Installazione di dossi, rotatorie, o altre misure per rallentare il traffico. Messa in sicurezza di incroci e attraversamenti pedonali: Realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati, con segnaletica adeguata e, dove possibile, soluzioni cromatiche per aumentarne la visibilità.

E ancora, miglioramento della segnaletica: “Installazione e manutenzione di segnaletica orizzontale e verticale, inclusa la segnaletica specifica per scuole e zone pedonali. Riqualificazione di aree critiche: Interventi in punti particolarmente pericolosi, come parcheggi scolastici, per migliorare la sicurezza di pedoni e veicoli. Promozione della mobilità sostenibile: Sviluppo di percorsi ciclabili e pedonali sicuri e confortevoli, e incentivi all’uso dei mezzi pubblici. Campagne di informazione e sensibilizzazione: Azioni di comunicazione per diffondere una cultura della sicurezza stradale e promuovere comportamenti responsabili. Oltre agli obiettivi generali sopra richiamati, il gruppo di lavoro dovrà fornire indicazioni operative ai professionisti incaricati, dall’Amministrazione, della redazione del Piano della Sicurezza Stradale”.