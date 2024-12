L’AQUILA: TROVATA DROGA NASCOSTA ALL’INTERNO DEL MEGAPARCHEGGIO DI COLLEMAGGIO

L’AQUILA – Ancora un duro colpo nel capoluogo abruzzese inferto a chi pratica lo spaccio di sostanze stupefacenti a conferma che, purtroppo, la droga circola oltre misura nell’aquilano.

Secondo quanto si è appreso, infatti, non molto tempo fa, gli investigatori hanno sequestrato dei panetti di hashish già confezionati e pronti per lo spaccio nella struttura del megaparcheggio di Collemaggio. Poco prima erano state rivenute altre sostanze celate addirittura dentro un vano portalampada sempre nello stesso terminal.

Comunque la struttura è attenzionata da alcune settimane come non mai visto che il Comune dell’Aquila ha piazzato un presidio fisso di polizia locale e sono numerose le pattuglie di Carabinieri, Finanza e Polizia di Stato che circolano sovente da quelle parti anche per scoraggiare con la loro presenza i malintenzionati.

A fronte di questo sono tante le inchieste sullo spaccio in corso di definizione con decine di indagati. Ma la cosa che stupisce maggiormente quella di aver notato tra i consumatori delle persone davvero insospettate visto anche il loro ruolo sociale.