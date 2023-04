L’AQUILA: TROVATA MORTA VICINO AL VIADOTTO, PM INDAGA MA IL GESTO ESTREMO E’ L’IPOTESI PREVALENTE

L’AQUILA – La procura della Repubblica ha aperto un fascicolo contro ignoti, come atto dovuto, in relazione alla morte della 56enne, impiegata in un call center cittadino, Giulia Cianini trovata senza vita nei pressi di un viadotto tra il Torrione e la frazione di San Giacomo. Ma da quanto trapela sembra che la pista del suicidio sia quella più credibile.

Erano stati i parenti a rivolgersi alla polizia per iniziare le ricerche. Poi la telefonata al 113 per segnalare il ritrovamento del corpo.

Altri accertamenti saranno quelli di riascoltare i parenti della donna e verranno anche visionate le immagini delle videocamere dell’A24. Ci sarà anche l’autopsia o almeno una ricognizione cadaverica.

La sorella aveva messo sui canali social la notizia della scomparsa da due giorni della 56enne chiedendo aiuto a chiunque avesse notizie di lei.

L’abitazione della donna si trova dietro la Coop del Torrione e, secondo la ricostruzione più verosimile, si è avviata nel punto sotto un cavalcavia dove è stata ritrovata forse percorrendo anche un tratto di autostrada a piedi. Ancora da decidere la data dei funerali.

Sconcerto tra i colleghi di lavoro tra i quali Cianini era stimata e apprezzata.