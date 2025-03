L’AQUILA: TROVATE E RIMOSSE 50 SIRINGHE A SANT’ANTONIO, BLITZ DI POLIZIA URBANA E ASM

L’AQUILA – Gli agenti della Polizia Locale dell’Aquila e gli addetti dell’Asm (Azienda servizi municipalizzati) si sono precipitati nella zona di Sant’Antonio, dopo la segnalazione del padre di un ragazzino, proprietario anche di un cagnolino, che hanno rischiato di pungersi a causa di siringhe lasciate non solo sul marciapiede ma anche sulla strada che conduce al parco giochi.

Di qui il tempestivo intervento degli agenti e del personale dell’Asm, coordinato dal Funzionario Fabio Ianni, il cui servizio per la raccolta di tali materiali è ormai diventato indispensabile per la pubblica incolumità. Nel giro di poche ore, infatti, sono state prelevate ben 50 siringhe.

Segno che quella zona, al pari di altre, si è trasfortmata in un punto di aggregazione per spaccio e consumo di di eroina pur essendo un’area abbastanza antropizzata e quindi soggetta al controllo dei residenti. I quali confidano in una maggiore sorveglianza da parte delle forze di polizia.