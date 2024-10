L’AQUILA: TROVATI IN POSSESSO DI COLTELLO E COCAINA, DENUNCIATI DUE GIOVANI STRANIERI

L’AQUILA – Un minorenne straniero trovato in possesso di un coltello e un altro, di 21 anni, sorpreso con in tasca una dose di cocaina.

È il bilancio dei pattugliamenti dei carabinieri all’Aquila, nelle zone dove si registrano maggiori fatti di microcriminalità, in particolare al Parco del Castello, al terminal di Collemaggio e in centro storico.

Nei giorni scorsi le pattuglie del nucleo radiomobile, in differenti momenti, hanno sottoposto a controllo due giovani risultati sospetti.

Nel primo caso, un giovane straniero è stato fermato nei pressi del terminal bus Lorenzo Natali. Il ragazzo, appena 17enne, all’esito della perquisizione personale, è stato trovato con in tasca un coltello e per questo è stato denunciato alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni dell’Aquila. L’arma è stata sequestrata.

Nell’altro episodio, un 21enne, è stato notato aggirarsi nei pressi di piazza Duomo e sorpreso con in tasca una dose di cocaina. La sostanza è stata sequestrata come pure la somma contante di circa 600 euro, di cui la persona controllata non ha fornito nessuna giustificazione circa il possesso. Infine, il giovane è stato denunciato alla procura ordinaria dell’Aquila per possesso di droga ai fini di spaccio e dovrà, così, rispondere davanti al giudice adito qualora l’ipotesi di reato contestata trovasse ulteriori conferme dal proseguimento delle indagini iniziate a suo carico.

“Questo il frutto del costante impegno dei carabinieri che, anche in attuazione delle direttive scaturite in sede di comitato dell’ordine e della sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto, contribuiscono a mantenere alti i livelli di sicurezza in città”, si legge in una nota.