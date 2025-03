L’AQUILA: TROVATO IN POSSESSO DI OLTRE 5 CHILI DI HASHISH, ARRESTATO 27ENNE

L’AQUILA – Arrestato, in flagranza di reato, un aquilano di 27 anni, trovato complessivamente in possesso di 5 kg e 746 grammi di hashish ed una ingente somma di denaro in contanti.

Nell’ambito di mirati servizi diretti alla repressione del traffico di sostanze stupefacenti – si legge i una nota-, personale della Sezione Antidroga della locale Squadra Mobile, sabato scorso, grazie all’attività info-investigativa, ha rinvenuto occultato, sotto al giubbotto indossato dall’uomo, controllato a bordo dell’auto, un kg di hashish suddivisa in 10 panetti mentre, all’interno di una borsa poggiata sul sedile dell’auto, sono stati rinvenuti 3 grossi involucri contenenti ciascuno 10 panetti della stessa sostanza stupefacente per un peso complessivo di 3,1 kg.

La successiva perquisizione, estesa alla sua abitazione, ha consentito di rinvenire altre nove panetti complessivamente contenenti 1,646 kg di hashish nonché bilancini digitali e, all’interno di una busta, la somma complessiva di 7.360 euro anch’essa sottoposta a sequestro perché ritenuta provento di spaccio.