L’AQUILA – È stato trovato all’Aquila, senza vita, il corpo di Lorenzo Passalacqua, 69enne di Ortucchio, in provincia dell’Aquila, a comparso martedì scorso.

Si era recato nel capoluogo per una visita medica. Poi di lui nessuna notizia e il figlio ha presentato una denuncia alla locale caserma dei carabinieri. Il 69enne è in condizioni fisiche buone ma è in cura al centro di igiene mentale di Avezzano.

segue