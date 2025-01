L’AQUILA – Un uomo di 58 anni, P.P. è stato trovato morto in un alloggio per Progetto case di Paganica (L’Aquila) dove era ospitato da un suo amico.

È stato proprio l’amico, che, tornando ieri sera a casa, ha trovato il 58enne senza vita su un divano. Per questo ha chiamato subito i carabinieri della locale stazione, coordinati dal luogotenente Nunzio Gentile, i quali hanno fatto un lungo sopralluogo per verificare se, per caso, il decesso potesse essere stato causato, in astratto, da farmaci o da altre molteplici ragioni ma non hanno trovato nulla.

Anche perché sul corpo non sono state trovate tracce di violenze subite da ipotetici aggressori. Per cui il magistrato non ha ritenuto il caso di disporre l’autopsia e il referto medico, infatti, parla di morte per cause naturali. La scomparsa dell’uomo ha destato una certa apprensione nella frazione aquilana.