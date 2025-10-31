L’AQUILA: UOMO DI 70 ANNI TROVATO MORTO A PAGANICA, SI IPOTIZZA IL SUICIDIO

L’AQUILA – Tragedia questa mattina nella frazione aquilana di Paganica dove un uomo di 70 anni è stato trovato morto nei pressi di un garage del Progetto Case.

Secondo le prime informazioni, l’uomo si sarebbe tolto la vita con una pistola da lui regolarmente detenuta.

Sul posto l’ambulanza con gli addetti del 118 che non hanno potuto far nulla e una pattuglia della polizia.

La vicenda ha destato commozione nella popolosa frazione dove la vittima era conosciuta e stimata.

L’uomo è stato notato riverso a terra da un passante.

Una ricognizione esterna o l’autopsia chiariranno in modo definitivo la causa del dramma finora non ufficializzata dagli investigatori.