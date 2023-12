L’AQUILA: TURISMO LENTO, INAUGURATA LA GRANDE PANCHINA ROSSA “BIG BENCH COMMUNITY PROJECT”

L’AQUILA – Da oggi anche L’Aquila entra a far parte del circuito nazionale del Big Bench Community Project.

È stata infatti inaugurata questa mattina, presso uno dei luoghi più panoramici e ancora incontaminati del territorio, tra le località di Forcella e Cascina, la grande panchina rossa del designer americano Chris Bangle, finalizzata a promuovere il turismo lento e a creare aggregazione.

L’iniziativa è frutto di un progetto di partenariato tra la Asbuc di Forcella e il Comune dell’Aquila che ha cofinanziato l’opera e previsto uno stanziamento triennale per la promozione culturale e turistica della zona.

Si tratta di una iniziativa che rientra nell’ambito degli interventi messi in atto dall’amministrazione comunale per dare impulso al turismo e alla promozione dell’intero territorio aquilano, al centro di del più ampio piano di interventi denominato “Terre della luna” finanziato con 2,5 milioni di euro del fondo complementare al Pnrr: un programma che parte dal progetto di riqualificazione dell’ex scuola della frazione di Menzano che diventerà una struttura ricettiva e di servizi quali il nolo di e-bike nel periodo estivo, motoslitte in quello invernale e la possibilità di vivere l’esperienza del glamping al contatto con la natura.

“La collaborazione con le associazioni delle frazioni è finalizzata a rafforzare il progetto di città-territorio cui questa amministrazione lavora da tempo. L’iniziativa di oggi, insieme al piano di interventi per la riqualificazione dell’ex scuola della frazione di Menzano e al finanziamento pluriennale previsto nel bilancio di previsione 2023/2025 a favore dell’Asbuc di Forcella, è finalizzata alla promozione e alla valorizzazione di un contesto naturalistico di valore. Ringraziamo per lo stimolo costante e l’impegno il consigliere comunale Livio Vittorini“, hanno dichiarato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e l’assessore al turismo, Ersilia Lancia.

“Sono orgoglioso perché la Big Bench arriva a coronamento di un anno importante per un territorio che continua ad essere oggetto di interesse da parte della nostra amministrazione e di quella degli Usi Civici, già risultati assegnatari di importanti risorse del fondo complementare al Pnrr per la promozione del turismo lento”, ha aggiunto il consigliere Livio Vittorini.