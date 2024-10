L’AQUILA: TURSINI, VIA LIBERA A BUONI SPESA ELETTRONICI “WELFAREAQ”

L’AQUILA – L’assessore alle Politiche Sociali del Comune dell’Aquila, Manuela Tursini, rende noto che la Giunta comunale ha dato il via libera al Progetto denominato “WelfareAQ” in favore dei nuclei beneficiari dell’ADI (assegno di inclusione) e dei nuclei familiari in condizioni di svantaggio economico per i quali sussista la presa in carico sociale.

“Si tratta di buoni spesa elettronici denominati ‘WelfareAQ’, i quali potranno essere utilizzati solo negli esercizi commerciali che saranno individuati mediante un’apposita procedura di accreditamento e serviranno per l’acquisto beni e servizi di prima necessità quali generi alimentari, abbigliamento, materiale didattico e tecnologico e prodotti sanitari”, dichiara in una nota l’assessore Tursini.

“Con questo progetto l’Amministrazione Comunale fornisce un aiuto concreto ed immediato a chi ne ha più bisogno ed alle famiglie in difficoltà, andando ad implementare in parte una misura statale quale la ‘Carta Dedicata a te’ e rivolgendo lo sguardo a chi ne è stato escluso. L’iniziativa ci permette di rafforzare il nostro sistema di assistenza sociale e promuovere uno sviluppo inclusivo, sperimentando nuovi modelli di welfare locale e lavorando ad una visione di lungo termine con ulteriori azioni di sostegno”, conclude l’assessore.

Ulteriori informazioni saranno pubblicate nei prossimi giorni sul sito istituzionale dell’Ente comunale.