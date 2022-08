L’AQUILA, TUTTO PRONTO PER ACCOGLIERE PAPA FRANCESCO, NEL SEGNO DELLA PACE E DEL PERDONO

L’AQUILA – L’attesa sta per finire: domani Papa Francesco, sarà a L’Aquila in occasione della Perdonanza celestiniana, aprirà e attraverserà la porta Santa della basilica di Collemaggio, per l’ottenimento del perdono dai peccati, se sinceramente pentiti. Prima di lui sono venuti a l’Aquila, Papa Giovanni Paolo II, nel 1980, e Papa Benedetto XVI, nel 2009, dopo il devastante terremoto.

Prosegue intanto il cartellone degli eventi artistici e culturali, e ieri pienone a piazza Duomo con migliaia di spettatori per il concerto del rapper Fabri Fibra.

Gran finale poi martedì 30 agosto a Collemaggio con il grande evento “Pace a noi” con l’Orchestra del Conservatorio “A.Casella” dell’Aquila, un coro formato dalla Schola Cantorum S. Sisto e dalla Corale L’Aquila, che accompagneranno il cantautore Claudio Baglioni.

Ad anticipare il significato della visita lo stesso Papa Francesco al quotidiano abruzzese Il Centro, in una intervista in esclusiva al giornalista Giustino Parisse.

Il Pontefice, rispondendo alle 4 domande inviate a giugno dal quotidiano, tra le altre cose, ha affrontato il tema della ricostruzione intrapresa dopo il sisma del 2009 invitando ad avere fiducia in Dio nel buio delle prove e a fare tesoro del messaggio di Pietro da Morrone. Occorre quindi coltivare una cultura della pace per vincere ogni conflitto.

Di fronte al terremoto del 6 aprile 2009 che ha cambiato la storia dell’Aquila e la vita di tante persone, Francesco ha osservato che “il dolore e la sofferenza sono sempre un mistero” e che non basta “avere qualche ragionamento convincente” per essere “messi al sicuro dal buio di certe esperienze”.

“Ringrazio chi dopo il sisma ha ricostruito l’anima della gente, non soltanto le case. Vengo anche per incoraggiarvi a fare tesoro del messaggio che Papa Celestino ha lasciato a tutta la Chiesa – dichiara – Davvero l’umiltà, l’amore, la vicinanza, il perdono, la misericordia sono il modo più bello di annunciare il Vangelo agli uomini e alle donne di oggi e di tutti i tempi” dice il pontefice.

Rispondendo alle domande di Giustino Parisse, il papa dice: “Il dolore e la sofferenza sono sempre un mistero. Non dobbiamo pensare che basta avere qualche ragionamento convincente e siamo messi al sicuro dal buio di certe esperienze”.

E ancora: “Ringrazio la Chiesa dell’Aquila per la testimonianza che ha portato in questi anni. Ringrazio i pastori che vi si sono succeduti a partire da Monsignor Molinari che ha vissuto direttamente il terremoto del 2009, fino ad arrivare al Cardinale Petrocchi. Ma il mio ringraziamento va a tutti i sacerdoti, religiosi e religiose che assieme ai laici hanno portato avanti una ricostruzione che non ha riguardato solo le case ma l’anima stessa della gente. È infatti la vicinanza, la presenza, la condivisione, la carità concreta, l’ascolto, la tenerezza, il modo attraverso cui il Vangelo deve essere annunciato, specie quando ci si trova accanto a coloro che hanno sofferto molto”.

Attese in città 12 mila persone, e di esse munite di biglietto gratuito distribuito dalle parrocchie, 4.700 saranno sedute a Collemaggio, 1.700 piazza Duomo. Un evento che andrà in mondovisione.

Mobilitati 750 addetti del Comune e 180 dipendenti comunali, 52 operatori sanitari, 44 addetti antincendi, 152 per il servizio di safety and security, 324 volontari di protezione civile. Imponenti le misure di sicurezza delle forze dell’ordine.

Il Papa arriverà in elicottero allo Stadio Gran Sasso di L’Aquila alle ore 8.25 poi in auto raggiungerà Piazza Duomo, accolto dal Cardinale Giuseppe Petrocchi, Arcivescovo di L’Aquila, da Marco Marsilio, Presidente della Regione Abruzzo da Cinzia Teresa Torraco, Prefetto di L’Aquila e da Pierluigi Biondi, Sindaco di L’Aquila.

Accompagnato da Petrocchi, il Santo Padre entra in Duomo per una visita privata. Alle 9.15 sul sagrato del Duomo il Santo Padre rivolgerà un saluto ai Familiari delle Vittime, alle Autorità e ai cittadini presenti in Piazza

Al termine, trasferimento in papa mobile alla Basilica di Santa Maria in Collemaggio, passando per la villa comunale,

Sul Piazzale della Basilica di Collemaggio si celebrerà la Santa Messa, l’Omelia, l’Angelus e infine il Rito dell’apertura della Porta Santa, Al termine, intorno alle ore 12.30 il Santo Padre si congeda dalle Autorità che Lo hanno accolto e ci sarà il trasferimento in auto allo Stadio Gran Sasso con decollo alle 12.45.

L’entrata per autorità e fedeli a piazza Duomo e Collemaggio è prevista entro le 7,45 , come pure per chi vorrà posizionarsi dietro le transenne nel tratto da corso Federico II a Collemaggio durante il passaggio in papa mobile.

Non sarà possibile spostarsi da piazza Duomo alla basilica di Collemaggio, ma a piazza Duomo sarà collocato un maxischermo, e sarà possibile ricevere la comunione dai sacerdoti presenti.

Sarà firmata dal Maestro Guido Ruggeri la suggestiva melodia che farà da cornice all’apertura della Porta Santa a L’Aquila che avverrà, per la prima volta nella storia, per mano di Papa Francesco.

Musicista pluripremiato, docente presso il Conservatorio dell’Aquila e compositore di musica classica, Guido Ruggeri ha collaborato con la RAI e la Radio Vaticana e si è esibito nei palchi più prestigiosi d’Italia e all’estero, tra cui ricordiamo la recente performance avvenuta presso la celeberrima Carnegie Hall di New York, oltre ad avere composto innumerevoli colonne sonore di successo.

Durante la Visita pastorale di Papa Francesco ci sarà anche la presenza di una rappresentanza di alcuni ospiti delle Case di reclusione abruzzesi, unitamente ad altri che hanno già scontato la pena. Ai riti di passaggio della Porta Santa, legati all’indulgenza plenaria dei fedeli parteciperanno alcuni ragazzi detenuti a Pescara, Chieti, L’Aquila, Avezzano e Sulmona, guidati dal Garante regionale dei detenuti, Gianmarco Cifaldi. Con loro anche il Presidente del Tribunale di Sorveglianza, Maria Rosaria Parruti, i dirigenti e il personale di polizia penitenziaria. . I ragazzi doneranno al Papa alcune opere realizzate nei laboratori artigianali delle carceri abruzzesi.

PERDONANZA: IL PROGRAMMA DI OGGI

XX edizione Perdonanza Rotariana.

Domani, alle ore 9.30, presso l’Auditorium della Fondazione Carispaq, si terrà il convegno “L’Europa della Pace”, a cura del Rotary Club L’Aquila e Rotary Club L’Aquila Gran Sasso d’Italia. Prevista l’assegnazione del Premio Rotary Perdonanza 2022 alla memoria dell’onorevole David Sassoli, già presidente del Parlamento Europeo. Ritirerà il premio l’architetto Alessandra Vittorini.

Premio “La Croce di Celestino”

Alle 18, all’Auditorium del Parco, consegna del Premio “La Croce di Celestino” allo scrittore e giornalista Mario Narducci, a cura di Lions Club, Solidarietà. Appuntamento alle ore 18, a palazzo Cappa, con il maestro Fabio Capriotti per il concerto/dibattito “Dono…Per?” a cura del Centro Regionale Trapianti Abruzzo e Molise.

Mostre artistiche e fotografiche.

Fino al 28 agosto, presso palazzo Burri Gatti, sarà possibile visitare la mostra artistica “Zafferano, l’oro che germoglia” promossa dall’Associazione Nicola Zabaglia in collaborazione con il Comune di Navelli e il Consorzio per la Tutela dello Zafferano dell’Aquila DOP, e che vede come partecipanti gli stessi soci, per la maggior parte corsisti, ex corsisti e docenti della Scuola d’Arte e dei Mestieri di Roma Capitale. Le opere sono tutte ispirate al tema dello zafferano: dalla pittura alla modellazione, dal mosaico alla vetrata artistica, dalla tessitura all’arazzo e all’oreficeria, fino a terminare con un reportage fotografico che illustra le varie fasi di lavorazione di una spezia preziosa quanto l’oro.

Presso piazza Palazzo, fino al 29 agosto, sarà allestita la mostra fotografica ed interattiva “L’Amleto di Gassman. Il mattatore compie 100 anni” in ricordo del centenario della nascita di Vittorio Gassman, grande protagonista della cultura italiana del Novecento. A cura dell’Istituto cinematografico La Lanterna Magica.

Da oggi fino a mercoledì 31 agosto, presso l’Auditorium del Parco, si svolgerà una mostra fotografica di arte contemporanea, a cura di Elide Campagnolo, e fino al 24 settembre, presso F’art. Via Francesco di Paola n. 13, si terrà la mostra d’arte contemporanea “Segni, trame, sogni” degli artisti Caterina Ciuffetelli, Donatella Giagnacovo, Silvia Giani, a cura di Angela Ciano.

Il programma con tutte le iniziative della Perdonanza è pubblicato sul sito internet www.perdonanza-celestiniana.it .