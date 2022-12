L’AQUILA: TUTTO PRONTO PER APERITIVO VIGILIA, ATTESE MIGLIAIA DI PERSONE, RAFFORZATI CONTROLLI

L’AQUILA – Tutto pronto per l’aperitivo della vigilia all’Aquila in piazza Regina Margherita.

Il tradizionale appuntamento, nato dalla voglia di ritrovarsi, soprattutto dopo il terremoto del 2009, raccoglie migliaia di persone che si riversano nel centro storico aquilano per brindare alle festività natalizie. Un’iniziativa spontanea a cui aderiscono persone di ogni età e studenti, che rimandano la partenza per le vacanze.

In poche ore, la mattina della vigilia di Natale, la zona della movida che va dalla fontana Luminosa ai Quattro Cantoni si riempirà di persone.

Due pattuglie della polizia municipale – una per turno – saranno impegnate nel centro storico dell’Aquila, nell’ambito di un potenziamento dei controlli. È quanto emerso nel corso della conferenza dei dirigenti comunali. Altre tre pattuglie, nel corso della giornata, saranno a supporto dell’attività di vigilanza e provvederanno a gestire il traffico.

L’Asm, dal canto suo, provvederà a un’operazione straordinaria di ripulitura del centro storico, al termine dell’aperitivo.

‘Ribadisco il più sincero augurio di serene festività alle aquilane e agli aquilani – ha commentato il sindaco Pierluigi Biondi – e proprio per questo le strutture comunali saranno impegnate, alla vigilia di Natale, in operazioni che avranno proprio lo scopo di offrire il proprio contributo affinché tutto si svolga regolarmente, tenendo conto che il comportamento di tutti noi è essenziale per un compiuto raggiungimento di questo obiettivo”.