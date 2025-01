L’AQUILA: TUTTO PRONTO PER INAUGURAZIONE NUOVO SPAZIO COMMERCIALE MAURY’S

L’AQUILA – Sarà inaugurato domani, giovedì 23 gennaio, il nuovo spazio commerciale Maury’s, di circa 3.200 metri quadrati, tra la statale 17 e la Statale 80, dietro l’hotel My Suite e a poche centinaia di metri dal casello autostradale, alla porta ovest dell’Aquila.

Il nuovo insediamento fa parte della più complessiva riqualificazione, in partnership con i privati, di un’area da decenni degradata e abbandonata, dove la catena commerciale nazionale – specializzata nei prodotti per la casa, per la persona e per il fai da te -, si trasferirà dal punto vendita poco distante, lungo la statale 80, davanti alla caserma Campomizzi.

Per l’occasione, si legge in una nota, “tante offerte ed intrattenimento. La mattina, taglio del nastro alle ore 08:30, spettacolo di Maurizio Martufello, un ricco buffet e la diretta Radio Radio”.